Kasia's huis staat vol hulpgoederen voor Oekraïne: 'Ik huil alleen maar'

Het begon met een oproepje op Facebook. Maar al snel stond het hele huis van de Poolse Kasia Zakrzevski vol hulpgoederen voor Oekraïne. In het jeugdcentrum van Helvoirt wordt nu pasta, rijst, melk, tandpasta, dekens en medicijnen verzameld. De tranen rollen over de wangen van Zakrzevski: "Heel Helvoirt helpt, heel Vught helpt, Loon op Zand, Gelderland, Tilburg, iedereen helpt."

Het plan was om vrijdag met één busje naar Polen te rijden om daar spullen af te geven voor het buurland. Maar ondertussen is een extra vrachtwagen geregeld en gaan ze ook volgende week die kant op.

"Dit had ik echt niet verwacht", vertelt Kasia. "Mijn familie woont in Polen en daarom komt het voor mij extra dichtbij." Het is bij vlagen aanschuiven om spullen in te leveren. "Eigenlijk was het een driedaagse actie, maar we gaan door."

Samen met Annet Eijkemans sorteert Kasia alle binnengekomen spullen. "En dan schrijf ik in het Pools op de dozen wat erin zit. Gisteren heb ik tot halftwee ’s nachts doorgewerkt. Ik huil alleen maar, het is allemaal zo hartverwarmend." Al zijn het ook tranen omdat ze zich zorgen maakt om haar Poolse familie.

Annet laat vol trots alle goederen zien. "Vooral medicijnen zoals paracetamol en ook luiers zijn heel hard nodig. Weet je wat mooi is, we zijn even allemaal één in Helvoirt. Dat is zo bijzonder.’’