In actie voor Oekraïne? Meld het bij Omroep Brabant!

Giro555 organiseert maandag een speciale actiedag waarbij geld wordt ingezameld voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Ook in onze provincie zijn er tal van mooie initiatieven om de inwoners van Oekraïne een hart onder de riem te steken. En Omroep Brabant doet daar verslag van!

Maandag 7 maart besteedt Omroep Brabant op al haar kanalen aandacht aan de landelijke actiedag voor Oekraïne. Online vind je een liveblog. Het Brabants Buske is van de partij en rijdt de hele dag door de provincie. Op tv is er om 13.00 uur een extra uitzending van Brabant Nieuws en ook in Brabant Vandaag en op de radio doen onze mensen verslag van acties voor Giro555.

Omroep Brabant wil graag weten welke acties er worden gehouden voor Oekraïne. Waar mogen we onze verslaggevers heen sturen?

Voert jouw basisschool maandag actie? Verkoop je zelfgebakken koekjes en zamel je zo geld in voor Oekraïne? Ga je kilometers lopen voor het goede doel? Haal je geld op met knutselwerkjes? Of rijd je maandag zelf met een vrachtwagen naar de Pools-Oekrainse grens? Wat fantastisch!

Wil je dat het Brabants Buske of een van onze verslaggevers aanstaande maandag bij jou voorrijdt? En jouw actie wat extra aandacht geeft? Om zo nog meer geld op te halen voor Oekraïne? Tip ons en stuur een mailtje naar [email protected].