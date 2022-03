Trucker Robin deelt eten én een biertje uit aan Oekraïense collega's

Robin geeft een blik soep uit aan een Oekraïense vrachtwagenchauffeur.

De Roosendaalse vrachtwagenchauffeur Robin Delsink zet zich in voor zijn Oekraïense collega’s, die momenteel in Nederland vaststaan. Met geld dat hij inzamelt via GoFundMe, stelt hij voedselpakketten samen, die hij uitdeelt bij Hazeldonk. “Als je niks hebt, ben je blij met elk sprankje hulp dat iemand biedt.”

Niek de Bruijn Geschreven door

“Vanaf het moment dat de Russen aan de Oekraïense grens stonden, verwachtte ik dat het mis zou gaan. Het is belachelijk dat dit zo uit de hand is gelopen”, vertelt Robin, die zelf voor Breewel Transport werkt. Hij wilde daarom iets doen voor zijn Oekraïense collega’s, die niet meer kunnen pinnen en daardoor zonder eten en drinken vaststaan in Nederland. “Ze zitten al zo in de penarie door die oorlog.” Daarom koopt Robin, met geld dat hij ophaalt via zijn crowdfunding, boodschappen voor hen. “We delen onder andere water, vruchtensap, brood en ontbijtkoek uit.” Maar daar blijft het niet bij. De chauffeurs krijgen ook een lekker biertje: "Want dat pak ik zelf altijd als ik me rot voel.”

Als dit in Nederland zou gebeuren, zou ik ook vechten voor mijn thuisland.

Robin werkt samen met Chauffeursnieuws, dat al anderhalve ton heeft ingezameld voor alle Oekraïense collega’s. Zij halen wat duurdere producten, zoals EHBO-trommels, maar willen ook de dure brandstof betalen voor chauffeurs die terug willen naar hun thuisland om mee te vechten aan het front. “Je weet dat het je dood wordt, maar je vecht voor je thuisland en je gezin. Als dit in Nederland zou gebeuren, zou ik daar ook toe bereid zijn”, zegt Robin. Het is zaterdag overigens niet de eerste keer dat hij pakketten uitdeelt aan vaak huilende Oekraïense chauffeurs. Op Hazeldonk kijkt hij naar LT- en UA-kentekens, waarna hij – vaak met handen, voeten of Google Translate – een praatje met de chauffeurs aanknoopt.