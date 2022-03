Oekraïens gezin dat gestrand is op de A67 is dankbaar voor alle hulp

Dodelijk vermoeid, maar ontzettend dankbaar. Zo voelt het gezin uit Oekraïne zich, dat woensdagavond strandde langs de snelweg A67 bij Asten. Volgens Jeroen van Aarle van de politie is de voor het oorlogsgeweld gevluchte familie blij met alle hulp die ze kreeg.

Aanvankelijk dacht de politieman dat hij met een heel andere situatie te maken had. “We kregen donderdagmorgen tegen een uur of tien een spoedmelding dat iemand de snelweg was overgestoken, wat heel gevaarlijk is”, vertelt de agent. “Al snel zagen we een vrouw en twee kinderen in een auto zitten zitten. Aan de overkant van de weg, bij parkeerplaats De Leysing, zagen we een man uit een tankstation komen. In plaats van ingrijpen moesten we gaan helpen.”

De man had eten en drinken gekocht voor zijn vrouw en kinderen van zeven en elf. Van Aarle pikte hem aan de overkant van de snelweg op met zijn politiewagen en reed met hem naar zijn gezin. Onderweg werd de agent snel duidelijk hoe de vork in de steel zat. Hij had te maken had met een diep menselijk drama.