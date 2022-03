Gewapende overval op supermarkt Roosendaal, twee daders op de vlucht

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Overval op supermarkt Roosendaal, twee daders op de vlucht

Een winkel van Albert Heijn in Roosendaal is donderdagavond iets voor half negen overvallen. De politie is op zoek naar twee daders. Zij zijn ook vrijdagochtend nog niet gepakt, laat de politie weten. Bij de gewapende overval raakte niemand gewond.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De supermarkt zit in winkelcentrum Tolberg. Bij de overval werden twee mensen bedreigd met een mes. De overvallers eisten geld en gingen er uiteindelijk vandoor met een onbekend bedrag. Hoeveel mensen er in de winkel waren op het moment van de overval is niet duidelijk. De politie begon donderdagavond meteen een onderzoek. Signalement

Ook werd een signalement verspreid. Een van de daders is lichtgetint, droeg een rood vest en een grijze trainingsbroek. De andere dader is blank en droeg een donkerblauw vest met witte strepen en een zwarte broek. De politie zoekt getuigen.