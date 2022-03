Man (37) raakt zwaargewond tijdens ruzie in huis, twee verdachten opgepakt

Een man van 37 uit Eindhoven heeft donderdagavond tijdens een ruzie een snijwond in zijn gezicht opgelopen. Dat gebeurde in een huis aan de Bergeraclaan in Eindhoven. Hij zou zwaargewond zijn geraakt, zo meldt de politie. Twee verdachten, een man (27) en een vrouw (32) zonder vast woon- of verblijfplaats, zijn opgepakt.

In eerste instantie werd gesproken over een steekincident maar volgens de politie is het nog onduidelijk hoe de man de snijwond heeft opgelopen. "Dat kan op verschillende manieren gebeurd zijn. We weten niet waarmee hij is verwond, dat wordt nu uitgezocht."

De gewonde man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Tweede verdachte

Het is niet duidelijk wat de relatie is tussen de man en de verdachten en of zij ook in het huis wonen.

De politie sprak in eerste instantie van één aanhouding, dat ging volgens een 112-correspondent om een vrouw. Later meldde de politie dat ook een tweede verdachte was aangehouden in het huis.

Recherche

Er kwamen vier politieauto's naar de Bergeraclaan. De recherche deed donderdagavond onderzoek in het huis.