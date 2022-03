Gratis hotelkamer en autoreparatie: gestrand Oekraïens gezin weer op weg

Het voor de oorlog gevluchte Oekraïense gezin dat donderdag strandde op de A67 bij Asten, kan weer verder naar Engeland. Na alle ontberingen in hun thuisland en een dagenlange reis, kreeg het gezin in Brabant te maken met autopech. De aircopomp begaf het. Van verschillende kanten werd hulp aangeboden en dankbaar kunnen de vader en moeder met hun twee kinderen de reis vervolgen.

De politie werd donderdagochtend rond tien uur gewaarschuwd dat een man de snelweg bij het Texaco-tankstation probeerde over te steken, wat heel gevaarlijk is. Toen agenten daar aankwamen om de man aan te spreken, bleek het te gaan om een radeloze Oekraïner, die met zijn vrouw en twee kinderen op de vlucht was vanwege de oorlog in zijn thuisland. Zijn auto had panne en kon niet meer verder rijden.

Het leek alsof het hele land in de file stond

Toen de oorlog vorige week uitbrak, stapte de man - die in Engeland werkt - meteen in zijn auto om zijn vrouw en kinderen uit Oekraïne weg te halen. Ze deden er liefst drie dagen over om bij de grens te komen.

"Het leek, zei hij, alsof het hele land in de file stond", vertelde wijkagent Jeroen van Aarle, die de man bij de benzinepomp oppikte. "Nadat ze Oekraïne achter zich hadden gelaten, reden ze weer drie dagen aan één stuk door. Tot de auto het bij Asten begaf en ze kwamen stil te staan."

Vervolgens brachten ze de nacht door in hun auto. Toen de politie gewaarschuwd werd, wilde de man bij de benzinepomp eten en drinken kopen voor zijn vrouw en zijn kinderen van 7 en 11 jaar oud.

Dankbaar

Wijkagent Jeroen pikte de man aan de overkant van de snelweg op met zijn politieauto en reed hem naar zijn gezin op parkeerplaats De Leysing. Hij gaf de kinderen een knuffelbeer van de politie en belde vanwege de kapotte auto de ANWB. De auto werd naar een garage in het Limburgse Ysselsteyn gesleept, maar kon niet meteen gerepareerd worden. Er moesten onderdelen worden besteld.

Het gezin kreeg daarop het aanbod de nacht in een hotel in Venray door te brengen. Daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt. Vrijdagochtend kon het Oekraïense gezin de gerepareerde auto in Ysselsteyn ophalen en de reis naar Engeland voortzetten.

De leverancier van de benodigde auto-onderdelen en het garagebedrijf hebben de kosten van de reparatie voor hun rekening genomen. De rekening voor het verblijf in het hotel in Venray is door de gemeente betaald.

Gewoon perplex

Volgens wijkagent Jeroen is het gezin 'gewoon perplex' vanwege alle hulp die werd geboden. "Omdat ze eigenlijk nergens om gevraagd hadden. Een van de kinderen plukte wat mooie blaadjes en gaf die als dank aan de hulpverleners.”

Het hele gebeuren liet Jeroen niet onberoerd. “Als je zo'n schrijnend verhaal meemaakt, ga je je afvragen hoe je het zelf zou vinden als je in zo’n situatie terechtkomt zoals deze mensen uit Oekraïne. Dit doet echt wat met je.”

