2 jaar lang corona weten te omzeilen, maar na carnaval massaal voor de bijl

De omikronvariant van het coronavirus houdt flink huis in de dagen na carnaval. Bij de teststraten neemt de drukte weer toe. Carnavalsvierders merken het ook in hun directe omgeving. “Van de elf vrienden zitten er nu zes thuis”, vertelt Aaron uit Tilburg. "Ik heb twee jaar overleefd zonder het coronavirus, maar nu heb ik het toch te pakken", zegt Loes lachend.

Mike komt een beetje verslagen uit de GGD-testlocatie aan Goirkekanaaldijk lopen. “Helaas, toch carnaval,” zucht hij. “Nu gaat het wel, maar ik ben wel twee dagen goed ziek geweest. Het was het waard. We wisten van tevoren dat dit kon gebeuren maar je wilt het gewoon vieren. Ik ben een echte carnavalsvierder en ik had het echt gemist.”

De GGD hield al rekening met opschalen na carnaval. Toch is het drukker dan verwacht, volgens woordvoerster Madelon de Graaf van de GGD Hart voor Brabant. “We merken echt een toename mede vanwege carnaval en de voorjaarsvakantie. We hadden een verdubbeling van de testvraag verwacht, maar we zitten inmiddels bijna aan het driedubbele.”