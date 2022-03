Kabinet wil dat Brabant 6000 Oekraïense vluchtelingen opvangt

Oekraiense vluchtelingen komen met de bus aan in Nederland. (Foto: ANP)

Den Haag wil dat Brabant 6000 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opvangt. De helft moet op korte termijn al beschikbaar zijn. De voorbereiding is al begonnen. In Midden- en West-Brabant wordt niet gedacht aan tenten, maar aan woonruimte die geschikt is voor langere tijd.

Elke veiligheidsregio in het land zou tweeduizend mensen onderdak moeten gaan bieden. Brabant heeft drie van die veiligheidsregio's. Na overleg met het Veiligheidsberaad, waarin alle Veiligheidsregio's zitten, komt het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag met deze aantallen naar buiten. "Veel veiligheidsregios en gemeenten zijn al volop bezig om dit voor te bereiden", laat een woordvoerder van het ministerie weten. Volgens Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant wordt momenteel al een inventarisatie gemaakt in alle gemeentes om te kijken waar de vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Binnen twee weken moeten per veiligheidsregio duizend plekken worden aangewezen.

"Geen tentenkampen, want deze mensen zijn al genoeg getraumatiseerd."