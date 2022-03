Titus Brandsma wordt 15 mei heilig verklaard: 'Bijzonder en groots moment'

Titus Brandsma (archieffoto).

De Nederlandse priester Titus Brandsma wordt op 15 mei heilig verklaard. Dat heeft paus Franciscus vrijdag laten weten. Brandsma woonde en werkte een groot deel van zijn leven in Oss. De paus erkende in november een wonder dat wordt toegeschreven aan de priester. Een Amerikaanse pater zou in 2004 genezen zijn van kanker nadat hij een stuk kleding van Brandsma had aangeraakt.

Brandsma (1881-1942) werd priester in 1905. Vanaf de jaren '30 verzette hij zich openlijk tegen het nazisme. In 1942 pakten de Duitse bezetters hem op en voerden ze hem af naar concentratiekamp Dachau. De nazi's bestempelden hem als 'gevaarlijk persoon'. In Dachau was hij een grote steun voor andere gevangenen, tot hij zelf overleed aan de gevolgen van slechte leefomstandigheden en mishandelingen. Brandsma kreeg in 1982 het Verzetsherdenkingskruis en in veel Nederlandse en buitenlandse plaatsen zijn kapellen, kerken, scholen en straten naar hem vernoemd. Hij werd in 1985 zalig verklaard. Afgelopen november stemde de paus in met een voorstel van de bisschoppen en kardinalen in het Vaticaan, om Titus Brandsma heilig te verklaren. Reactie bisschop De Korte

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch is dankbaar voor de officiële aankondiging van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Pater Titus heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht binnen het bisdom in Megen, Boxmeer, Oss en Nijmegen. Hij werd op 17 juni 1905 in de Bossche Sint-Jan tot priester gewijd. In de gedachteniskapel van de kathedraal staat een buste van de heilige pater en een urn met as uit een massagraf van concentratiekamp Dachau. De Korte noemt pater Titus een patroonheilige voor journalisten en een heilige van vandaag. Verder spreekt hij de wens uit om met velen naar Rome te gaan om de heiligverklaring van Titus Brandsma bij te kunnen wonen. In de Sint-Jan nam bisschop de Korte vrijdag de volgende boodschap op:

