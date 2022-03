Guus warmt op voor Groots met een zachte G en dat gebeurt in 013

Guus Meeuwis snakt naar een vol Philips Stadion met 35.000 fans die uit hun dak gaan bij een concert van Groots met een zachte G. Voorlopig is dat nog een brug te ver. Daarom begint de Tilburgse zanger vrijdagavond met de eerste van twee opwarmconcerten in het poppodium 013. "Het is een rare gewaarwording om na twee jaar weer eens voor publiek te mogen optreden", beschrijft Guus.

Omroep Brabant tv-programma Brabant Vandaag sprak met Guus in de poptempel 013 waar de zanger net klaar met is met soundchecken.

Guus gaat de mensen opwarmen met twee concerten in 013: The road to Groots. "Ik ga ze meenemen in de wereld van Groots. Het is stap 1, daarmee kan iedereen weer in de stemming komen. Begin april is het tweede concert. Dan gaan we het uithoudingsvermogen testen. Waarschijnlijk gaan dan naar vijf minuten de stolen aan de kant en kan het feest beginnen. Stap 3 is dan Groots met een zachte G in een vol stadion."

Guus heeft bewust voor deze aanloop naar de Groots-concerten in juni gekozen. "Het is leuk om het op deze manier te doen. Ik ben na twee jaar de wedstrijdspanning wel even kwijt geweest, maar ik ga ervan genieten."

