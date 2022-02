Guus Meeuwis gaat het theater in als voorproefje op nieuwe Groots-concerten

Guus Meeuwis is klaar voor zijn Groots met een zachte G-concerten.

Guus Meeuwis gaat het theater in. In aanloop naar een nieuwe reeks 'Groots met een zachte G-concerten blikt de zanger terug op de afgelopen vijftien jaar. Dat doet hij tijdens 'Road to Groots'. Drie evenementen die samen het opstapje zijn voor de nieuwe concertreeks in het Philips Stadion. Het eerste evenement is een theatershow, op vrijdag 4 maart in 013 in Tilburg.

Het wordt omschreven als een trip down memory lane. Een theatershow plaats over vijftien jaar 'Groots met een zachte G'. "Het ontstaan, de onvertelde backstage anekdotes, de decors, de introfilms, de gasten, de dingen die stiekem misgingen, de dingen die niet stiekem misgingen, de storm, de terreurdreiging, de kleding en alles wat spontaan in me boven komt drijven aan herinneringen, alles komt voorbij", laat Guus weten. "Omlijst met de muzikale hoogtepunten van de afgelopen veertien jaar." De theatershow maakt deel uit van de 'Road to Groots'. Een drieluik in de aanloop naar de nieuwe concertreeks. Wat de andere twee evenementen tijdens de 'Road' zullen zijn, wordt binnenkort bekend. "Maar bij iedere stap wordt het feest groter en groter." 'Groots met een Zachte G 2022' op 10, 11 en 12 juni moet de alles overtreffende trap vormen.

"Ik hoef jullie niet te vertellen wat feesten is."