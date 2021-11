Guus Meeuwis komt in 2022 terug met Groots met zachte G

Guus Meeuwis tijdens Groots met een zachte G (Foto: Fons Hendriks). vergroot

Groots met een zachte G komt terug in 2022. Dat maakte Guus maandagochtend bekend via social media. In juni 2022 is het weer feest in het Philips Stadion.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

