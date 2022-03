Martyna's huis, het dorpshuis en de kerk tot de nok vol met hulpgoederen

De Poolse Martyna Gebczyk (20) uit Wouwse Plantage is overdonderd door alle spullen die gebracht zijn voor Oekraïne. Ze dacht wat spullen in te zamelen met hulp van vrienden en familie, maar binnen een paar dagen was haar huis tot de nok toe gevuld. Gelukkig sprongen het plaatselijke dorpshuis De Spil en de kerk bij. Nu de eerste vrachtwagen naar Polen is vertrokken, is er weer plek. In de video zie je hoe Martyna verrast werd door alle gulle giften.