Zoektocht naar opvangplekken voor Oekraïners: 'Dat gaat zeker lukken'

Elke veiligheidsregio in Nederland moet op korte termijn 1000 opvangplekken voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar hebben. Uiteindelijk moeten dat er zelfs 2000 worden. Voor heel Brabant komt dat neer op 6000 opvangplekken. Volgens burgemeester Theo Weterings, voorzitter van Veiligheidsregio Midden en West-Brabant, moet dat geen probleem zijn. "Los van de aanbiedingen die we al hebben, moet dat zeker gaan lukken."

Volgens Weterings zijn die plekken ook hard nodig. "We weten niet hoe snel de stroom vluchtelingen uit Oekraïne onze kant op komt. Verschillende gemeenten in de regio hebben al laten weten dat ze opvangplekken beschikbaar hebben. Je kunt maar beter goed voorbereid zijn, dan dat je achteraf en te laat met ongeorganiseerde opvang te moeten werken. We gaan ons dus voorbereiden op de komst van Oekraïners."

'Fatsoenlijke opvangplekken'

Volgens Weterings komt begin volgende week het crisisteam bij elkaar. "Dan hebben we een goed beeld van wat er beschikbaar is. Alle gemeenten willen echt fatsoenlijke opvangplekken regelen. De Oekraïners mogen de komende tijd in ons land verblijven en hoeven vanwege de oorlog geen asiel aan te vragen."

Weterings wil nog geen concrete opvanglocaties noemen. "Voorlopig kunnen de vluchtelingen nog terecht op verschillende opvangplekken in het land. Alle beschikbare locaties binnen onze veiligheidsregio zullen bekeken worden. Als er duidelijkheid is dan zullen we die naar buiten brengen, als eerste naar de omgeving van de mogelijke opvangplek."

'Mensen zijn betrokken'

Er wordt volop meegedacht, constateert Weterings. "Mensen zijn betrokken en vinden het logisch als gemeenten en veiligheidsregio's voor opvang van oorlogsvluchtelingen gaan zorgen. Er zijn ook mensen die vluchtelingen in hun eigen huis willen opvangen. Mensen moeten daar vooraf goed over nadenken en informatie inwinnen, bijvoorbeeld bij Vluchtelingenwerk. Iedereen ziet de noodzaak van opvang in deze situatie wel in."

