Ernstig ongeluk met vrachtwagen en auto op A17, weg afgesloten

Een auto en een vrachtwagen zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de A17 bij Standdaarbuiten. Een traumahelikopter is opgeroepen en moet in de buurt kunnen landen. Daarom is de weg afgesloten tot in ieder geval 21.00 uur. Dat meldt de politie.

Het gaat om de rijrichting van Roosendaal naar Dordrecht ter hoogte van Oudenbosch. Twee ongelukken

Wat er precies is gebeurd op de A17 en hoeveel gewonden er zijn, is nog niet duidelijk. Iets voor vijf uur vrijdagmiddag vond er ook een ongeluk plaats op de A17 ter hoogte van Zevenbergen. Vlak nadat de weg weer werd vrijgegeven, vond het huidige ongeluk plaats, iets voor half zes. Omrijden via Breda

De ANWB meldt dat de weg dicht blijft tot 21.00 uur. Omrijden kan via Breda (A58, A16). Later volgt meer informatie.