Man (29) overlijdt bij ongeluk op A17, weg tot 21.00 uur dicht

Een 29-jarige man uit Rotterdam is vrijdagmiddag overleden bij een ongeluk op de A17, dat meldt de politie. De bestuurder reed met zijn auto achterop een vrachtwagen, dat gebeurde iets voor half zes. De weg is afgesloten tot in ieder geval 21.00 uur.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het ongeluk gebeurde in de rijrichting van Roosendaal naar Dordrecht. Een traumahelikopter werd tevergeefs opgeroepen, de bestuurder van de auto overleed vlak na het ongeluk. Twee ongelukken

De man zat alleen in de auto, de vrachtwagenchauffeur is ongedeerd gebleven. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het ongeluk was het tweede ongeluk in een half uur tijd op de A17 in die rijrichting. Iets voor vijf uur vrijdagmiddag vond er een ongeluk plaats ter hoogte van Zevenbergen. Vlak nadat de weg weer werd vrijgegeven, vond het ongeluk plaats bij knooppunt Noordhoek, iets voor half zes. Omrijden via Breda

De ANWB meldt dat de weg dicht blijft tot 21.00 uur. Omrijden kan via Breda (A58, A16).