Man laat hond uit en wordt aangereden, zwaargewond naar ziekenhuis

Een voetganger is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij is aangereden op de Jan van Cuykdijk in Escharen. De man liet zijn hond uit en stak de straat over waarna hij geschept werd door een auto.

Een ambulance heeft de man meegenomen naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Op een parkeerplaats is de ambulance gestopt omdat een traumahelikopter daar een arts had afgezet. Deze arts is met de man in de ambulance meegereden naar het ziekenhuis.

Hond is zoek

In totaal twee ambulances kwamen ter plaatse, net als een politiewagen.

De hond van het slachtoffer is nog altijd zoek, het is niet duidelijk of het dier gewond is geraakt.