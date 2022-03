Coronanieuws: minder patiënten met corona in ziekenhuizen

07.00

Zorggroep Elde Maasduinen - met instellingen in Midden- en Noordoost-Brabant - roept familieleden van bewoners op mee te helpen op de afdelingen. Bijvoorbeeld bij maaltijdmomenten of met opruimen. Reden is dat het aantal coronabesmettingen onder het personeel fors is gestegen. "Dat heeft direct impact op de teams en dus ook op de kwaliteit van zorg die geboden kan worden", laat een woordvoerster weten. "Er zijn teams waar de bezetting bij momenten minimaal is."