Coronanieuws: opnieuw hoog aantal coronabesmettingen na carnaval

14.08

Dat komt neer op gemiddeld 47.874 nieuwe gevallen per dag. Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen in Amsterdam vastgesteld, namelijk 2151 gevallen. In totaal liggen er nu 1358 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 33 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen 1201 mensen met corona, een afname van 43. Op de intensive cares nam dit aantal juist toe met 10 tot 157. Dit gaat om mensen die werden opgenomen omdat ze vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen maar ook om mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen en besmet blijken te zijn.

Afgelopen etmaal werden er 169 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic's werden 12 patiënten met corona binnengebracht. Dat zijn er bij elkaar 18 meer dan het totaal aantal nieuwe patiënten dat vrijdag werd binnengebracht.