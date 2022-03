Na 74 jaar stopt Fia (87) met haar buurtsuper

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Fia stopt na 74 jaar met haar buurtsuper

Fia Gillis is met haar 87ste de jongste niet meer. Ze stopt daarom met haar buurtsuper Gillis in Oisterwijk. En dat is niet alleen een emotioneel moment voor haar en haar familie, maar ook voor de hele buurt.

Fia was 14 toen ze ging werken in de kruidenierswinkel van haar ouders. "Mijn moeder had een slechte gezondheid dus ik moest meehelpen en stopte met school. Dat deed je gewoon", vertelt Fia terwijl ze op haar vaste kassastoel zit. "Ik heb 13 jaar in die winkel gewerkt en toen nam ik het zaakje over en verhuisden mijn man en ik de winkel naar de Prinses Marijkestraat. In totaal heb ik er nu 74 jaar opzitten." Zes jaar geleden overleed Fia's man.

Vroeger moesten we alles nog met de hand afwegen

"In al die jaren heb ik heel veel gezien. Vroeger moesten we alles nog met de hand afwegen en nu gaat er zoveel digitaal." De mensen daarentegen zijn niet veranderd. "Ik heb nu al drie generaties uit deze buurt aan mijn kassa gehad. Ik zie mensen oud worden en dan komen ze met hun kinderen of kleinkinderen hier." Dat de buurt Fia gaat missen is duidelijk te zien aan alle bloemstukken die bij de ingang van de winkel staan. Buurtbewoners komen af en aan om Fia te bedanken. "Ik kom zo toch niet aan mijn werk toe", schatert ze. Fia gaat vooral het praatje missen. "Ik babbel gewoon graag, maar ik ga wandelingetjes maken en dan ga ik overal koffie drinken. Ik kom mijn tijd wel door." In die 74 jaar heeft Fia zich overigens nog nooit onveilig gevoeld. "Je bent dan natuurlijk wel ouder en misschien een makkelijk slachtoffer maar zo heb ik dat nooit gevoeld." Toch zal Fia een gebeurtenis van vijf jaar geleden niet snel vergeten. "Er liep toen een jongen met een kapmes de winkel binnen, nou dan schrik je wel!"

Even was er nog sprake dat Fia's zoon, Maurice Gillis, het boeltje verder alleen zou gaan draaien. Hij werkt nu al 30 jaar in de winkel van zijn ouders, maar ook voor hem is de koek op. "We hebben het al die jaren ontzettend naar onze zin gehad, maar op een gegeven moment is het klaar."

Het gezin is voor mij nu belangrijker