Timon Wellenreuther trots op bereikte mijlpaal: 'Maar het gaat om punten'

De naam van Timon Wellenreuther staat sinds zaterdag op de sokkel van het standbeeld van Jan van Roessel, voor de ingang van het Koning Willem II Stadion. De Duitse goalie speelde die dag zijn honderdste wedstrijd in het shirt van de Tilburgse club. Het maakt hem trots, al was er na afloop van het gelijkspel tegen Heerenveen vooral frustratie.

"Natuurlijk zijn we boos omdat we onszelf niet beloond hebben, daar zijn we teleurgesteld over", vervolgt Grim. "Maar we kunnen verder met wat we gezien hebben. Ik ben er voor om te zorgen dat de spelers dat ook voelen. Maar zo is het ook echt, ik kan heel veel goede dingen laten zien.”

Trainer Fred Grim snapt dat zijn spelers niet meteen staan te springen na het 0-0 gelijkspel. Ze weten dat het niet genoeg is, maar dat gevoel wil de oefenmeester weghouden bij de spelersgroep. Na afloop stond hij heel tevreden in de mixed zone. "Ik heb de jongens in de kleedkamer gezegd dat wanneer je dit nu met elkaar kan brengen, in deze situatie, dan heb je een goede prestatie geleverd."

In de mixed zone keek Wellenreuther trillend van de kou duidelijk teleurgesteld terug op het duel met Heerenveen. “We verdienden meer. En als je kijkt naar onze situatie, hebben we de drie punten ook echt nodig. Als je dan aan het einde met een punt staat, is dat gewoon niet genoeg. Natuurlijk hadden we aan het einde ook nog wat geluk. Maar als je de hele wedstrijd ziet, hadden we echt drie punten moeten pakken.”

Wellenreuther noemt zelf het feit dat Willem II geen tegendoelpunt heeft gekregen als positief punt. De laatste keer dat Willem II een 'clean sheet' had was op 12 september, tijdens het 0-0 gelijkspel tegen NEC. "Als je de nul weet te houden, ben je altijd een beetje blij. Maar nu niet, want we hebben de punten niet. We hebben de punten harder nodig dan ‘de nul’. Natuurlijk is het belangrijk. Maar daar gaat het niet om, het gaat echt om de punten."

Zorgen maakt de Duitse goalie zich nog niet over de rest van het seizoen en de strijd tegen degradatie, ondanks dat hij meerdere keren benadrukt dat de punten nu zo belangrijk zijn. “Nee, geen zorgen. Ik geloof in mijn team. We weten dat het een moeilijke tijd is. Maar we staan vijftiende en daar willen we blijven. Natuurlijk weet je dat het moeilijker wordt, we voelen de druk, maar we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd.”