Steekpartij op vakantiepark in Kaatsheuvel, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij zijn zaterdagavond rond half negen twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde op vakantiepark Europarcs in Kaatsheuvel.

Volgens de politie gaat het om een ruzie in de relationele sfeer. Een derde persoon is aangehouden. De politie rukte met meerdere wagens uit.

Vakantiepark

Op het vakantiepark wonen veel migranten. Er waren in het verleden verschillende incidenten. Het park is eind 2019 overgenomen door Europarcs, eerder was het eigendom van de Oostappen Groep.

Het is de bedoeling dat de migranten gefaseerd vertrekken en andere huisvesting krijgen.

Eerder op de dag raakte er ook al iemand gewond bij een ruzie in de relationele sfeer in Goirle. Dat slachtoffer, een man, raakte lichtgewond en kreeg medische zorg, aldus de politie.

Ambulancemedewerkers hebben de gewonden naar het ziekenhuis gebracht.