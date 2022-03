De zon schijnt, dus campingseizoen voorzichtig van start: 'We mogen weer'

Het water bij de staanplaatsen voor caravans wordt weer aangesloten. De kantine, die 's winters als een bouwpakket in opslag staat, wordt weer opgebouwd én in het sanitair gebouw worden de laatste restje winter naar buiten gebezemd. Camping de Mosterdpot in Woudrichem is dit weekend, na een vooral kletsnatte winter, weer ontwaakt. "In de herfst moet alles weg van het campingterrein omdat we in de uiterwaarden staan en alles onder water komt te staan. In het voorjaar moeten we dan alles weer opbouwen. We mogen weer."

"Het heeft ook wel zijn charme hoor", vertelt Anja. "Het mankeert jaar in, jaar uit de start en het einde van het campingseizoen. 1 oktober moet het terrein leeg omdat de kans op overstroming dan heel groot is, maar vanaf 1 april mag er weer overnacht worden op de camping." In de weken voorafgaand aan die eerste april, was ook dit weekend een grote ploeg vrijwilligers bezig om de camping weer klaar te maken voor het nieuwe zomerseizoen. "Het is ook de periode dat mensen elkaar na een half jaar weer zien", vertelt Jessica de Snoo uit Rotterdam. "Dat maakt het ook gezellig hier."

De vaste gasten van camping De Mosterdport in Woudrichem hebben een haat en liefde verhouding met water. "Elke winter komt het hier onderwater te staan, dan is het hier soppen." Voor de deur van de camping stroomt letterlijk de Boven-Merwede, de rivier die elke winter de camping onder water zet.

Dion van der Pluijm, die al 20 jaar op de Mosterdpot staat, kan dat beamen. "Ik kom uit Hank, een dorpje 15 kilometer verderop, en heb het hier geweldig naar mijn zin. Als het zou kunnen zou ik nu al in mijn caravan willen kruipen, maar die staat nog in de stalling. Nog even wachten, we gaan eerst alles opbouwen." Het belangrijkste gebouw van de camping is waarschijnlijk 't paviljoentje. Het is de kantine die afgelopen weekend, als een soort bouwpakket, ook weer in elkaar werd gezet.

In tegensteling tot heel veel andere Brabantse campings is camping De Mosterdpot een vereniging. De leden staan op de camping en het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken. Investeerders maken dan ook geen enkele kans om de camping te kopen en die vervolgens vol te zetten met chalets. "Dat laatste zou gelukkig ook niet en nooit kunnen", vertelt een campinggast. "Omdat in het najaar niets meer op het campingterrein mag staan. Zeker geen vaste chalets. Dus we zijn en blijven een ouderwets gezellige familiecamping, die zo nu en dan onderwater komt te staan."