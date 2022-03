PSV maakt geen fout thuis tegen Heracles en mag zich even koploper noemen

PSV heeft eenvoudig gewonnen van Heracles Almelo. In eigen huis speelde de Eindhovenaren een goede wedstrijd en won het met 3-1. Door de overwinning stijgt de ploeg van Roger Schmidt naar een voorlopige eerste plek op de ranglijst.

Het was de man in vorm bij de Eindhovenaren die de bevrijdende 1-0 maakte. Joey Veerman kreeg een steekpass van Madueke en rondde met een geplaatst schot af in de lange hoek.

Het ontbrak de thuisploeg eigenlijk maar aan één ding en dat was scoren. Dertien doelpogingen waarvan zeven op doel had PSV in de eerste helft. Van die zeven schoten op doel ging er maar één in.

Frivool. Dat was het woord dat paste bij PSV zondagmiddag. De Eindhovenaren hadden er duidelijk zin in en dat was terug te zien op het veld. Het publiek werd verwend met mooie combinaties en individuele acties.

Scorend vermogen

Ondanks dat PSV ‘gewoon’ met een 1-0 voorsprong ging rusten was niet iedereen in Eindhoven gerust op een goede afloop. Uit bij Heerenveen miste de ploeg van Roger Schmidt ook kans op kans en vergat het meer dan één doelpunt te maken in de eerste helft. Dat leidde uiteindelijk tot puntenverlies.

Zover kwam het zondagmiddag niet. Al vrij snel in de tweede helft was het Eran Zahavi die de 2-0 binnenschoot. Uitgerekend de spits die de laatste weken wordt bekritiseerd. De Israëliër is niet de onbetwiste aanvalsleider die PSV gehoopt had binnen te halen. Zeker na zijn blessure eerder dit seizoen was de aanvaller uit vorm.

Ook deze week speelde Zahavi allesbehalve goed, maar staat hij wel twee keer op het scorebord. Eerder deze week scoorde de spits namelijk ook al in de halve finale van het bekertoernooi. Voetballend is het niet best, maar hij staat wel twee keer op de juiste plek. Iets wat een spits juist moet doen. Maar het feit blijft dat PSV en Zahavi, die na een uur gewisseld werd, meer doelpunten hadden moeten maken.

Terugkeer Gakpo

Naast de drie punten die PSV pakte zondagmiddag was er nog een ‘overwinning.’ Cody Gakpo keerde terug van een enkelblessure. Hij mocht een halfuur meedoen bij de Eindhovenaren. De linksbuiten is dit seizoen de onbetwiste smaakmaker. Met dertien goals en dertien assists is hij de meest productieve speler.

Nadat Samuel Armenteros voor even de spanning terugbracht in de wedstrijd was het uitgerekend Gakpo die al snel orde op zaken stelde en de 3-1 mocht maken. Dat deed hij na uitstekend voorbereidend werk van Mario Götze en Veerman.

Dankzij de overwinning op Heracles vergroot PSV het gat naar nummer drie Feyenoord. Daarnaast is het voor een paar uurtjes weer koploper met één punt voorsprong op Ajax, de Amsterdammers komen later deze middag in actie tegen RKC.