Henro neemt Oekraïners mee vanaf Eindhoven Airport: ‘we nemen ze in huis'

Henro staat te wachten op twee onbekende vluchtelingen (foto: Noël van Hooft).

De stroom Oekraïners die hier een onderkomen zoekt, wordt met de dag groter. Mensen worden opgehaald in Polen, ze pakken de trein naar het westen of komen aan op Eindhoven Airport. En daar worden ze dan opgewacht door familie of juist door onbekenden die ze in huis nemen. Zo staat zondagmiddag Henro Verheijer te wachten op Daria (34) en haar dochter Milana (7) uit Oekraïne.

De man uit Enschede is naar de luchthaven in Eindhoven gekomen om daar twee vluchtelingen op te halen. "Ze gaan bij ons wonen. We hebben een kamertje gemaakt, alles staat klaar."

"Ze zijn alles kwijt en wij hebben alles."

Terwijl vliegtuigen uit Alicante en Barcelona landen en de toeristen een weg door de luchthaven zoeken, staat Henro te wachten op twee nog onbekende Oekraïners. De enige informatie die hij heeft zijn de twee namen. "Ik weet niet waar ze vandaan komen, ik weet niet wat ze meegemaakt hebben. Dat gaan we straks allemaal horen." Via een lokale hulporganisatie is Henro ‘gematcht’ met een moeder van 34 en een kind van zeven. "Die mensen hebben hulp nodig", zegt hij met een brok in zijn keel. "Ze zijn alles kwijt en wij hebben alles." Het was geen moeilijke beslissing om ze in huis te nemen, zegt Henro. "Mijn vrouw en ik hebben het vaker gehad over het opvangen van kinderen in nood. En nu kwam dit langs. Dit is hetzelfde. Deze mensen zitten ook in nood."

"We werden gebombardeerd en daarom zijn we met het vliegtuig hierheen gekomen."

En dan is het moment daar dat Henro voor het eerst kennismaakt met Daria en Milana. Het is wat ongemakkelijk en onwennig in het begin. Dat komt vooral omdat Daria amper Engels sprekt. Met een knuffelbeertje probeert Henro het kindje op haar gemakt te stellen.

Milana krijgt een knuffeltje bij aankomst in Eindhoven (foto: Noël van Hooft).

"We woonden in Kiev. Na de inval van de Russen werd het te gevaarlijk met een klein kind", vertelt Daria aan Omroep Brabant. "We werden gebombardeerd en daarom zijn we met het vliegtuig hierheen gekomen."

‘’Dit is heel bijzonder en eervol. Deze mensen leggen al hun vertrouwen in onze handen.''