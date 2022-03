Coronanieuws: in de Brabantse ziekenhuizen liggen 216 coronapatiënten

12.21

Huisartsen die bij de eerste boosterronde in december coronavaccinaties hebben gezet bij niet-mobiele mensen, kunnen dit pas later declareren dan verwacht. Eerder had het ministerie van Volksgezondheid tegen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gezegd dat huisartsen de gemaakte kosten vanaf het eerste kwartaal in 2022 konden terugvragen. Doordat er nog technische aanpassingen nodig zijn in het declaratieportaal, kunnen de huisartsen hun kosten pas in april declareren, aldus het ministerie. In totaal zou het gaan om meer dan 3 miljoen euro.