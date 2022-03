Coronanieuws: zorgmedewerkers verwachten dat werkdruk weer toeneemt

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Veel dorpshuizen in financiële problemen door coronapandemie.

Zorgmedewerkers verwachten dat de werkdruk weer stijgt door loslaten coronamaatregelen.

Liveblog

09.30 Veel dorpshuizen in financiële problemen na twee jaar corona Dorps- en buurthuizen hebben hun financiën tijdens de coronapandemie zien verslechteren. De ontmoetingsplekken voor buurtbewoners hebben hun deuren de afgelopen twee jaar vaak tijdelijk moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen, zo meldt de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) op basis van een enquête. Door de coronamaatregelen viel een deel van de inkomsten weg. "Hierdoor hebben veel dorpshuizen ingeteerd op hun vermogen en - soms noodzakelijke - grote investeringen voor zich uitgeschoven", schrijft de LVKK. Vier op de tien dorpshuizen balanceren zelfs op het randje van een faillissement. Driekwart van de ruim 500 ondervraagde beheerders van dorpshuizen heeft vorig jaar een verlies geleden. Verlieslijdende dorpshuizen hebben in 63 procent van de gevallen onder meer geteerd op hun reserves om hun begroting rond te krijgen. Ook maakte 44 procent gebruik van steunregelingen.

09.05 Zorgmedewerkers verwachten dat werkdruk weer stijgt door corona Bijna een derde van de zorg- en welzijnsmedewerkers verwacht dat de werkdruk de komende maanden sterk toeneemt. Dat komt naar voren uit navraag door PGGM&CO in samenwerking met Stichting IZZ, onder bijna tweeduizend mensen die werken in de zorg en welzijn. De medewerkers verwachten dat de werkdruk onder meer zal stijgen door het loslaten van de coronamaatregelen en de nog geplande inhaalzorg. Van de ondervraagden ervaart bijna de helft nu al een hoge werkdruk. Door de pandemie twijfelt 38 procent of ze werken in de zorg kunnen volhouden. 35 procent heeft minder werkplezier.