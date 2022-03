Steffi ziet de eerste liefdes ontluiken bij Boer Zoekt Vrouw

De kop is eraf bij Boer Zoekt Vrouw. Zondag gingen de boeren op speeddate, voor het meekijkend oog van heel Nederland. Ook onze eigen boerin Steffi uit Boekel zat aan de buis gekluisterd. Vanuit Denemarken keek ze samen met drie andere Boer Zoekt Vrouw koppels bij het geëmigreerde BZV stel Jan en Rianne uit seizoen 2015 naar de uitzending.

Misschien ontluikt zo hier en daar al de liefde bij de boeren, na die allereerste dates. “Het is gevaarlijk om voorspellingen te doen, de dagdates kunnen alles op z'n kop zetten, maar laat ik het zo zeggen: we zagen hier in Denemarken allemaal wel het een en ander gebeuren. En we waren het er helemaal over eens bij wie dat was”, lacht Steffi.

Boer Hans

Onze paardenfokker Hans (69) uit Strijbeek. Hij stal de show op de bok en pakte daarna zijn vrouwen in met zijn ontwapenende lach. “Hans is echt de knuffelbeer van dit seizoen. Wat een lieve, warme man! Voor mij springen vooral Ria en Dinie eruit. Dinie is weduwe en komt uit hetzelfde dorp. Hij had volgens mij nooit verwacht dat zij op hem zou vallen. Dat siert hem en dan denk ik echt: Hans je bent een mooier mens dan jezelf denkt.”