Franky en Coen gaan met een frietkar naar de grens van Oekraïne met Polen

Met 4000 snacks trekken frietbakkers Franky van Hintum uit Helmond (53) en Coen van Oosten uit Waspik (49) naar de grens tussen Polen en Oekraïne. Ze willen daar gratis friet, frikandellen, kroketten en andere snacks bakken voor Oekraïense vluchtelingen. “Ze verdienen het”, zegt Coen.

De telefoon van de frietbakkers staat roodgloeiend. Ook deze maandagochtend zijn ze continu in gesprek om meer frituurvet, snacks en sponsoring voor hun goudgele missie te regelen. En soms is de hulp heel klein. “Een klein kindje kwam hier gisteren vijftig cent brengen om ons te helpen. Dan krijg je gewoon kippenvel”, vertelt Coen met twinkelende ogen.

De oorlog in Oekraïne raakt Franky persoonlijk. De familie van zijn Oekraïense vrouw zit nog altijd in Kiev. “Die zitten ondergedoken en kunnen daar niet meer weg. Eerst wilden ze niet weg, maar nu is het te laat. Dat is heel heftig, vooral voor mijn vrouw. Ik voel me een beetje schuldig dat we ze daar niet hebben kunnen weghalen.” En dus wil hij iets goeds doen. “Dan maar voor anderen. Je wilt gewoon in actie komen.”