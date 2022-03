Luchtalarm veroorzaakt nergens paniek

Volgens de Brabantse veiligheidsregio's heeft het luchtalarm dat maandagmiddag om twaalf uur klonk nergens onrust veroorzaakt. Dat gebeurde zoals altijd op de eerste maandag van de maand. Van tevoren waren hier wat zorgen over. Met het beeld van de oorlog in Oekraïne op het netvlies had dit zeker voor de vluchtelingen in onze provincie beangstigend kunnen zijn.

Om onrust te voorkomen, werd de sirenetest meer dan gebruikelijk aangekondigd. Dat lijkt succes te hebben gehad, volgens de woordvoerders van de veiligheidsregio's.

Geen tekenen van verontruste burgers

"Volgens onze meldkamer zijn er geen tekenen van verontruste burgers binnengekomen", vertelt Eric van Zundert van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. "Naar mijn beeld is alles goed verlopen."

Leonie Thijssen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord bevestigt dit. "We hebben ook hier geen signalen over onrust ontvangen." Ook Emmy Wagenmakers van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost laat weten dat onrust is uitgebleven.

Impact

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid was de oorlog in Oekraïne geen reden om de maandelijkse sirenetest deze maandag niet door te laten gaan.

Het ministerie is zich bewust van de impact die de loeiende sirenes zeker in deze tijd op mensen kunnen hebben. "Maar we moet weten of de sirenes goed werken."

Koude oorlog

Het netwerk van sirenes werd in 1952 ingevoerd ten tijde van de Koude Oorlog. Dit moest de burgers waarschuwen bij een eventuele atoomaanval uit het oosten.

In 1998 werd het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) zoals we dat nu kennen, in gebruik genomen. De sirenes kunnen aangezet worden bij dreigende en gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld bij een luchtaanval of als er giftige stoffen in de lucht zijn terechtgekomen.

