Dré en Conny kunnen 60 egels kwijt in hun vernieuwde egelopvang

Dré en Conny Scheeres zijn dolblij met het nieuwe egelverblijf (foto: Erik Peeters).

“Het is gewoon fantastisch, we zijn echt harstikke blij.” Dré en Conny Scheeres kunnen hun geluk niet op bij de heropening van het vernieuwde egelverblijf in Roosendaal. Vorig jaar raakte het gebouwtje van de egelopvang door een aanrijding met een bestelbusje zwaar beschadigd. Inmiddels is het verblijf helemaal hersteld en is de capaciteit zelfs uitgebreid.

“We hebben nu plek voor zo’n zestig egels, twintig meer dan hiervoor”, vertelt Dré trots. 23 jaar geleden begon hij samen met Conny de egelopvang. Gewonde en ondervoede dieren weten zich sindsdien verzekerd van de liefdevolle verzorging van het echtpaar en de vrijwilligers.

"In Vlaanderen hebben ze geen opvang, dus krijgen we steeds meer dieren uit België."

Vorig jaar werden er maar liefst zeshonderd egels gebracht. De meeste dieren zijn afkomstig uit Brabant en Zeeland. Opvallend is ook het groeiend aantal egels uit België. Dré: “We worden ook over de grens steeds bekender. In Vlaanderen hebben ze geen opvang en dus krijgen we steeds vaker dieren uit de omgeving van Antwerpen, Kalmthout en Essen.” De egelopvang zou eigenlijk vorig jaar al worden uitgebreid. De verbouwing moest toen worden uitgesteld omdat een bestelbusje de achterwand van het egelverblijf kapot had gereden. Tot overmaat van ramp gebeurde de aanrijding precies in drukke seizoen van de egelopvang.

Bij de opvang komen steeds meer egels uit België (foto: Erik Peeters)

Dré en Conny Scheeres zijn blij dat ze deze moeilijke periode achter de rug hebben. Inmiddels kijken ze al weer uit naar de bouw van ook nog eens een nieuwe verzorgingsruimte naast het verblijf. “We hopen dat het in juni af is. We wachten nog op de aannemer”, legt Dré uit.

We kunnen iedereen goed gebruiken