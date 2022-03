Vogelgriep in Den Bosch: 'Laat je hond niet in het water zwemmen'

In Den Bosch zijn recent enkele vogels met vogelgriep besmet. De gemeente waarschuwt daarom: blijf uit de buurt van besmette of dode dieren, raak ze niet aan en waarschuw de Dierenambulance.

Vogelgriep is zeer besmettelijk en gevaarlijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels zoals Canadese ganzen, eenden en meerkoeten. Besmette dieren worden een paar uur na de infectie al ziek en gaan vaak dood.

De kans dat mensen besmet raken met vogelgriep is zeer klein, stelt de gemeente. Bovendien is vogelgriep meestal niet gevaarlijk voor mensen. Mensen die er ziek van worden, hebben vaak alleen milde klachten.

Honden en katten zijn wel gevoelig voor vogelgriep. Huisdierbezitters moeten er daarom voor zorgen dat hun hond of kat niet in contact komt met de besmette vogels. Laat je hond niet in het water zwemmen, waarschuwt de gemeente.

Kippenhok

Ook mensen die kippen of andere hobbyvogels houden, kunnen maatregelen nemen. "Laat de vogels niet vrij rondlopen en zorg voor een goede afrastering van het hok of de ren", adviseert de gemeente.

Hoeveel besmettingen er exact zijn, in welk gebied en wanneer is onduidelijk. Bij de Dierenambulance kon maandag niemand een reactie geven.