ZooParc haalt vrouwtjes binnen om diersoorten in stand te houden

ZooParc Overloon heeft er twee nieuwe dieren bij. Het gaat om een zuidelijke tamandua en een tweevingerige luiaard, allebei vrouwtjes. Ze komen over van dierentuinen in Duitsland, waarmee ZooParc samenwerkt om onder meer deze bedreigde diersoorten in stand te houden.

De nieuwelingen zijn ondergebracht in Madidi. Dit is een deel van de dierentuin dat vorig jaar is geopend en dat helemaal is gericht op Zuid-Amerika. Het is genoemd naar een nationaal park in het Amazonegebied.

ZooParc draagt graag bij aan behoud dieren

Er woonden al twee mannelijke tamandua (boommiereneters) in Overloon. Daar kwam het personeel pas later achter, vertelt Steven van den Heuvel, hoofddierenverzorger.

“Afgelopen jaar kwamen die tamandua’s naar ons park. We dachten dat het om een mannetje en een vrouwtje ging. Omdat deze twee het niet zo goed met elkaar konden vinden, hebben we ze nader onderzocht. Het geslacht van deze dieren is namelijk niet makkelijk te zien. En toen bleek dat het twee mannetjes waren. Dit verklaarde dan ook meteen hun gedrag. Eén van de mannetjes verhuist binnenkort naar een andere dierentuin.” Daria, het vrouwtje, komt in zijn plaats.