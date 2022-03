Dochter doodgereden Peter Stolzenbach: 'Voor ons ben je een moordenaar'

De dochter van Peter Stolzenbach heeft zich dinsdagochtend in een emotionele en indringende getuigenverklaring gericht tot de man die haar vader in augustus vorig jaar doodreed. Maar eerst vroeg ze verdachte Hugo H. vastberaden om haar aan te kijken. "Ik ben ontzettend verdrietig en boos. Geen straf zal hoog genoeg zijn."

"Wat jij hebt gedaan is onvergeeflijk. Ik heb gehoord dat jij ook vader bent. Een vader waar jouw kinderen nooit trots op kunnen zijn en zich misschien voor zullen schamen."

In tranen loopt ze naar voren in de rechtszaal, nadat de rechter alle feiten rondom het ongeluk heeft besproken.

H. reed op een zondagochtend in augustus op de Hervensebaan in Den Bosch GroenRijk-eigenaar Peter Stolzenbach dood. H. reed hard door rood licht. Daar botste hij frontaal op de auto van Stolzenbach.

Het was nog geen negen uur in de ochtend, toen ambulancebroeders moesten vaststellen dat Stolzenbach niet meer leefde.

H. zelf zei dinsdagochtend dat hij in een psychose was en doodsangsten had. Ook zijn advocaat stelt dat, maar de nabestaanden zien het anders. "Voor ons ben jij een moordenaar."