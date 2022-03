Verdachte Hugo H. over doodrijden Peter Stolzenbach: 'Ik was heel bang'

"De angst overheerste, ik was psychotisch." Dat zegt Hugo H. uit Geldrop dinsdag in de rechtszaal in Den Bosch. H. zag de auto pas toen hij de klap voelde, vertelt hij. Die klap, dat was de botsing met de geliefde en bekende Bosschenaar Peter Stolzenbach. H. reed hem op een zondagochtend in augustus dood met een gestolen auto. Tijdens de rechtszaak lijkt alles te draaien om de vraag: hoe was H. er geestelijk aan toe die dag?

Later deze dinsdag wordt duidelijk welke straf justitie voor Hugo H. eist. Daarover volgt een nieuw bericht, waarin ook verklaringen van de nabestaanden staan.

De 43-jarige Hugo H. uit Geldrop komt dinsdag de rechtszaal binnen met een kladblokje en een pen in de hand. Hij draagt een geruite broek, een zwart shirt, een dun kettinkje om de nek. Zijn donkere haren zijn kort geknipt en zitten strak in de gel. Zachtjes, bijna bedeesd, beantwoordt hij de begroeting van de rechters. "Goedemorgen."

Naast hem zit zijn advocaat Robert Klaassen, die meteen als de zitting begint om 'contra-onderzoek' vraagt. Want volgens hem had H. een psychose op de dag van de botsing. Maar dat kwam niet naar voren uit het onderzoek dat er nu ligt. Wel zijn er psychische problemen, volgens experts.

Officier van Justitie Erna Vrijhoeven reageert: "Dat de conclusies van een onderzoek je niet zinnen, is geen reden voor een contra-onderzoek." En de rechter sluit zich aan bij de officier.

Veel nabestaanden zijn erbij in het Paleis van Justitie. Zij luisteren stil.

Carjacking

H. kreeg die bewuste zondagochtend in augustus eerst een ongeluk met zijn eigen auto, in Erp. Hij liet zijn beschadigde auto achter en dwong de bestuurder van een Range Rover tot stoppen. Of hij de bestuurder hardhandig uit de auto heeft getrokken, vraagt de rechter. "Ik weet dat niet precies."

Hoe dan ook, vanaf dat moment was H. een carjacker. In de gestolen auto ging hij ervandoor. Hij reed hard en negeerde verkeerslichten, vertelden verschillende getuigen tegen de politie. Later zouden in zijn bloed sporen van medicijnen en de harddrug amfetamine worden gevonden.

Ook op de Hervensebaan in Den Bosch reed H. hard door rood licht. Daar botst hij frontaal op een andere auto, die van de 50-jarige Bosschenaar Peter Stolzenbach. Het was nog geen negen uur in de ochtend, toen ambulance-broeders moesten vaststellen dat Stolzenbach niet meer leeft.

H. reed zo'n 120 kilometer per uur, waar 50 was toegestaan. "Wat vindt u daarvan, als u dat nu hoort?", vraagt de rechter hem. "Verschrikkelijk. Maar de angst regeerde, daar was ik mee bezig."

Psychiatrisch ziekenhuis

Drie dagen voor het ongeluk werd H. ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis. Tegen de rechter zegt hij dinsdag over de botsing: "Ik kan me van dat moment weinig herinneren. Ik weet dat er een klap is geweest. En dat ik bovennatuurlijk bang was dat ik achtervolgd werd."

H. vertelt dat hij, ver voor het ongeluk al, in een slechte relatie zat. Zijn vriendin zette hem het huis uit. Hij moest snel verhuizen en dat zorgde voor stress. In juni trok hij in een nieuw huis. "Mijn leven was in puin, waardoor ik de slaap niet kon vatten." Die nacht stond hij op. Hij was in paniek, trapte een ruit in. "Ik merkte dat de werkelijkheid wegebde."

Met een kartonnen doos over zijn hoofd, stapte hij later die nacht een slijterij binnen. Of het personeel de politie wilde bellen. H. wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Wel of niet toerekeningsvatbaar

Alles wat H. dinsdag in de rechtszaal zegt, komt op hetzelfde neer: "Ik stond buiten de werkelijkheid en was doodsbang. Ik wist niet waar ik mee bezig was." Maar voelde u zich dan die dag in staat om in de auto te stappen, wil de rechter weten. "Ja, dat dacht ik wel."

Of hij daadwerkelijk psychotisch was tijdens het ongeluk of toch niet, is dan ook extreem belangrijk. Het bepaalt in hoeverre Hugo H. toerekeningsvatbaar was. En dat bepaalt weer welke straf de rechter later oplegt: celstraf, tbs of beiden.

