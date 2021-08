Peter Stolzenbach van GroenRijk Den Bosch komt om bij botsing na carjacking

Peter Stolzenbach (links) met zijn moeder Annie en broer André. Op de plaats van het ongeval zijn bloemen neergelegd (Foto: Bart Meesters, SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Peter Stolzenbach (links) met zijn moeder Annie en broer André.

Peter Stolzenbach (50), mede-eigenaar van tuincentrum GroenRijk in Den Bosch, is om het leven gekomen bij een botsing tussen twee auto’s in zijn stad. De auto waarmee het slachtoffer werd aangereden, was buitgemaakt bij een carjacking in Erp. De bestuurder ging ervandoor, maar is later aangehouden.

Stolzenbach is een echte Bosschenaar en een bekend gezicht in de stad. De bloemen en planten van de familie Stolzenbach zijn een begrip in Den Bosch. Het begon ooit met kleine kwekerij, maar groeide uit tot een compleet tuincentrum.

Moeder Annie stond al die jaren stevig aan het roer en geldt als het gezicht van het tuincentrum, dat inmiddels ruim zestig jaar bestaat. Haar zonen, André en Peter, hadden de leiding over de zaak.

Een neef van het slachtoffer spreekt van een gitzwarte dag voor de familie. "Het is een enorme klap en iedereen zit er helemaal doorheen. Het is een absolute nachtmerrie." Vanwege het dodelijke ongeval was het tuincentrum aan de Graafseweg in Den Bosch deze zondag gesloten.

Ongeluk

Het ongeluk gebeurde rond halfnegen op de Hervensebaan nabij de Bruistensingel. Dat is de kruising aan de noordkant van het spoor bij station 's-Hertogenbosch Oost. De kruising ligt op de rand van de wijk De Herven.

Vanwege de ernst van het ongeval werd een traumateam opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. De bestuurder van de andere auto ging er na de botsing vandoor, maar is korte tijd later aangehouden. Het gaat om een 43-jarige man uit Geldrop. De auto waarin hij reed had hij vlak daarvoor buitgemaakt op de N279 (Helmond-Den Bosch) langs de Zuid-Willemsvaart bij Erp.

