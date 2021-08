Man hield hand slachtoffer botsing Den Bosch vast: 'Dat is wel het minste'

De aanrijding vond plaats op de kruising van de Hervensebaan met de Bruistensingel in Den Bosch (foto: Bart Meesters). vergroot

Martin was zondagochtend op weg voor een ontspannende vakantie met zijn gezin, toen zijn dag volledig op zijn kop werd gezet. Onderweg naar zijn vakantiebestemming zag hij in Den Bosch een enorme ravage op de Hervensebaan. Daar was een autodief op een andere auto ingereden. Hij twijfelde geen moment, ging naar het slachtoffer die klem zat in zijn auto en hield zijn hand vast tot de hulpdiensten aankwamen.

"Het was halfnegen en nog rustig op de weg toen ik hierlangs kwam", vertelt Martin. "We waren op weg naar de Brabanthallen omdat onze dochter nog getest moest worden in verband met de toegang tot de landen die we tijdens onze vakantie gaan aandoen. Bij de Hervensebaan zag ik ineens twee auto's op rare plekken staan. Toen bleek de aanrijding net gebeurd."

"Je bent doodsbang voor wat je zal aantreffen."

Een paar mensen stonden op een afstandje naar de ravage te kijken en belden 112. Martin besloot naar de auto's toe te lopen. "Ik heb eerst in de Landrover gekeken, maar daarin zat niemand meer. Vervolgens ben ik naar de BMW gegaan, waar het slachtoffer nog in bleek te zitten. Niemand vindt het prettig om in een auto te kijken na zo'n ongeluk, natuurlijk. Je bent doodsbang voor wat je zal aantreffen. Maar ik dacht: je kunt die man niet aan zijn lot overlaten. Ik moest denken aan de moord op Peter R. de Vries kort geleden, en de vrouw die zijn hand vasthield nadat hij was neergeschoten in Amsterdam. Ik dacht: dit is wel het minste dat je kunt doen als zoiets ergs gebeurt."

Hij voelde geen polsdruk bij het slachtoffer, die helemaal klem zat in zijn auto, maar hield zijn hand vast tot de hulpdiensten aankwamen.

"Bestuurderskant van de auto zat helemaal in elkaar."

De veroorzaker van de botsing is volgens Martin keihard op de bestuurderskant van de BMW ingereden. "Aan die kant zat de auto helemaal in elkaar. Gelukkig waren er heel snel hulpdiensten aanwezig en namen alles van me over, de helden. Ik ben vervolgens na een halfuur weggegaan. Ik kon geen getuigenis afleggen over wat er precies was gebeurd, want dat had ik niet gezien. Maar het is vreselijk..."

De veroorzaker van het ongeluk, een 43-jarige man uit Geldrop, was er na de aanrijding vandoor gegaan, maar is korte tijd later aangehouden. "Blijkbaar heeft die man op straat nog een andere auto aangehouden en aan een portier getrokken om met die auto weg te kunnen komen", vertelt Martin. "Zoiets werd me verteld. Maar dat heb ik zelf allemaal niet gezien."

De man die bij het ongeluk om het leven kwam, is een 50-jarige man uit Den Bosch.

