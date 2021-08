Eindeloos applaus en erehaag bij afscheid Peter Stolzenbach

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Eindeloos applaus bij afscheid Peter Stolzenbach

Peter Stolzenbach, die afgelopen zondag op tragische wijze om het leven kwam, is zaterdagmiddag in Den Bosch onder grote belangstelling naar zijn laatste rustplaats gebracht. Honderden applaudisserende mensen stonden langs de route.

De dodelijke aanrijding waarbij Peter Stolzenbach zondag overleed heeft veel los gemaakt in Den Bosch en omgeving. Peter was mede-eigenaar van GroenRijk Den Bosch en zijn tuincentrum is een begrip in Den Bosch. De familie Stolzenbach begon ooit met een kleine kwekerij, maar groeide uit tot een compleet tuincentrum.

In dikke rijen staan honderden mensen zaterdagmiddag langs het terrein en als de kist voorbij komt gereden klinkt er een eindeloos applaus. Ook bij de ingang op de Graafseweg gaat het applaus op als Peter voor het laatst de poort van zijn centrum verlaat.

"Hij was precies op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

"Hoe is het mogelijk dat je zo veel pech kunt hebben", verzucht een van de mensen die Peter de laatste eer komen brengen. "Hij ging op zondagochtend even zijn auto wassen en was precies op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

De botsing met een man in een gestolen Range Rover maakte abrupt een einde aan het leven van Peter. De eigenaar van die Range Rover was kort daarvoor compleet verbouwereerd achtergelaten op de N279 bij Erp. Daar was een onbekende man voor zijn auto gesprongen, die hem vervolgens achter het stuur vandaan trok.

"We wisten niet dat het leven zo wreed kon zijn."

Op de kruising van de Hervensebaan met de Bruistensingel in Den Bosch botste de Range Rover ruim een half uur later op de auto van Stolzenbach. De carjacker die het fatale ongeluk veroorzaakte blijft de komende veertien dagen in bewaring.

"We wisten niet dat het leven zo wreed kon zijn", laat de familie op een online gedenkplek weten. "Een schok die we nooit hebben zien aankomen. Lieve Peter, wat was het leven met jou fijn", staat er te lezen. In het online condoleanceregister betuigen talloze mensen hun medeleven met de familie Stolzenbach. Iedereen is aangedaan door het wrede verlies.

