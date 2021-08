Familie Stolzenbach deelt verdriet na de fatale aanrijding

Op de plek van het ongeluk eren mensen Peter Stolzenbach (foto: Jan Peels). vergroot

"Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden", laat de familie Stolzenbach van tuincentrum GroenRijk in Den Bosch weten. Het overlijden van mede-eigenaar Peter Stolzenbach zondag zorgde voor een schok in de wijde omgeving. In het Bossche tuincentrum is vanaf dinsdag een condoleanceregister geopend.

Ook op internet kan een blijk van medeleven achtergelaten worden. "We wisten niet dat het leven zo wreed kon zijn", laat de familie via deze online gedenkplek weten. "Een schok die nooit hebben zien aankomen. Lieve Peter, wat was het leven met jou fijn", staat er te lezen.

"Het is niet voor te stellen"

Er kan ook een virtueel kaarsje aangestoken worden. Ruim 1700 mensen deden dit inmiddels . Ook worden persoonlijke boodschappen gedeeld. "Middelburg, waar we het afgelopen woensdag nog over hadden, zal niet meer gebeuren! Nooit meer!! Het is niet voor te stellen!! Ik ga je heel erg missen Grote Vriend!!"

GroenRijk eigenaar Peter Stolzenbach werd zondagmorgen aangereden door een carjacker. Peter overleefde het ongeluk niet. De bestuurder van de gestolen auto is aangehouden.

Op Facebook verschijnen ook veel blijken van medeleven. Maandag verscheen al een eerste bericht dat Peter om het leven was gekomen. Dit was alleen voor klanten van het tuincentrum te lezen en zorgde toen al voor ruim 1700 reacties.

"Wij zijn intens verdrieting"

Op dinsdag deelt de familie haar verdriet op Facebook met iedereen met daarin de mogelijkheid om in de winkel een fysieke condoleance achter te laten. 'Wij zijn intens verdrietig. Onze nachtmerrie is werkelijkheid geworden. Geheel onverwacht is mijn lieve man, onze trotse papa, broer en zoon van ons heengegaan" staat er te lezen. Dinsdagmorgen laten 2800 bekenden weten met de familie mee te leven.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.