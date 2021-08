Eigenaar van gecarjackte auto enorm geschrokken: 'Geen deurvergrendeling'

De ravage op de kruising in Den Bosch was aanzienlijk na de aanrijding (foto: Bart Meesters). vergroot

De eigenaar van de Range Rover die zondag werd gestolen en een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Den Bosch, is enorm geschrokken van het voorval. De familie kende het slachtoffer als een van de eigenaren van tuincentrum Groenrijk. "Een hele lieve man, je denkt er steeds aan dat dit met onze Range Rover is gebeurd", vertelt de schoondochter van de eigenaar aan Omroep Brabant.

Die eigenaar is een 68-jarige man uit Veghel. Volgens zijn schoondochter is hij enorm geschrokken van alles wat er gebeurd is. De man krijgt slachtofferhulp en kon zelf niet reageren: "Ook omdat zijn telefoon nog in de auto ligt, en die wordt door de politie onderzocht."

Geen deurvergrendeling

Zondagochtend rond kwart over acht reed hij over de N279 bij Erp, langs het kanaal. Zijn schoondochter vertelt hoe twee auto’s voor hem opeens stopten, omdat er iemand op de weg stond. Die 43-jarige inwoner van Geldrop liet de twee auto’s ongemoeid en liep richting de Range Rover. “In die andere auto’s zaten meerdere passagiers, waarschijnlijk koos hij daarom voor de auto van mijn schoonvader.”

De man sprong vervolgens op de motorkop van de auto. “Hij gaf op een agressieve manier aan dat hij de auto in wilde.” Dat lukte, want anders dan de bestuurder dacht, was de automatische deurvergrendeling niet ingeschakeld. Hij werd uit zijn auto gesleurd, waarop de carjacker er vandoor ging.

Nog een auto in Helmond

Volgens de schoondochter reed hij vervolgens met 'een heel hoge snelheid' naar Den Bosch, waar hij tegen de auto van Bosschenaar Peter Stolzenbach botste. "Mijn schoonvader had in de tussentijd een andere auto aangehouden om snel 112 te kunnen bellen."

Volgens de vrouw heeft de politie in Helmond een andere auto gevonden, met het paspoort van de dader er in. De politie kan dit niet bevestigen. Het is niet duidelijk of deze auto ook gestolen is of eigendom van de dader is.

Lieve man

De familie is erg geschrokken van wat er allemaal gebeurd is. “We vinden het vreselijk dat Peter overleden is. Ondanks dat wij niet degenen zijn die het hebben veroorzaakt, denk je er toch steeds aan dat het met onze Range Rover is gebeurd. Ik ken het slachtoffer Peter van Groenrijk toevallig. Een hele lieve, spontane en klantvriendelijke man.”

