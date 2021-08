Grote verslagenheid na overlijden Peter Stolzenbach: 'Hartverscheurend'

Peter Stolzenbach (links) met zijn moeder Annie en broer André. Er liggen afscheidsbrieven aan Peter op de plek van het ongeluk (foto: Jan Peels) 'Wegens omstandigheden gesloten' met een bosje bloemen (foto: Imke van de Laar) Rust zacht lieve Peter (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige vergroot 1/4 Peter Stolzenbach (links) met zijn moeder Annie en broer André.

De dodelijke aanrijding waarbij Peter Stolzenbach zondag overleed heeft veel los gemaakt in Den Bosch en omgeving. Peter was mede-eigenaar van GroenRijk Den Bosch en een geliefde verschijning. En dat is te zien aan de de reacties die GroenRijk krijgt op hun Facebookpagina. Tot maandagmorgen hebben ruim 1700 mensen op Facebook hun medeleven betuigd.

Peter werd in zijn auto aangereden door een man van 43 uit Geldrop, in een gestolen auto. De autodief had de auto in Erp gestolen door de eigenaar uit de wagen te trekken.

Op de plek van het ongeluk worden steeds meer bloem, knuffels en brieven gelegd (foto: Jan Peels) vergroot

Op Facebook deelt GroenRijk Den Bosch het artikel dat Omroep Brabant publiceerde over het dodelijke ongeluk. En daar wordt massaal op gereageerd. Een greep uit de reacties: hartverscheurend, dat jullie mama dit moet meemaken, onwerkelijk en wat een zwarte dag.

Mama Annie

Peter werd 50 jaar en was een bekend gezicht in de stad. Twee jaar geleden bestond tuincentrum GroenRijk 60 jaar. Ooit begon de familie Stolzenbach een kleine kwekerij. Onder leiding van moeder Annie en haar man Kees groeide de zaak al snel uit tot een groot tuincentrum. Naast planten verkopen ze nu onder meer tuinmeubilair, dierenbenodigdheden en hebben ze een tuincafé. Peter had, samen met broer André, sinds een aantal jaar de leiding in de winkel.

De bezielende leiding, zo wordt direct duidelijk uit de reacties. Het medeleven met de familie is groot. "Ik kende Peter al zo lang. Als ik plantjes uitzocht, keek ik altijd of ik de pretogen van Peter voorbij zag komen. Het was zo'n lieve man. Ik heb Peter leren kennen als een hartelijke sociale man met een aanstekelijke lach. Wat zal hij gemist worden. Ik heb een brok in mijn keel. Een nachtmerrie voor iedere ouder. Onwerkelijk. Groot verlies. Schrik ervan. Groot verdriet. Niet te bevatten."

Gitzwarte dag

Een neef van het slachtoffer spreekt van een gitzwarte dag voor de familie. "Het is een enorme klap en iedereen zit er helemaal doorheen. Het is een absolute nachtmerrie." Vanwege het overlijden van Peter was het tuincentrum aan de Graafseweg in Den Bosch zondag gesloten.

Het ongeluk gebeurde rond halfnegen op de Hervensebaan nabij de Bruistensingel. Dat is de kruising aan de noordkant van het spoor bij station 's-Hertogenbosch Oost. De kruising ligt op de rand van de wijk De Herven.



Bestuurder aangehouden

Vanwege de ernst van het ongeval werd een traumateam opgeroepen, maar Peter was niet meer te redden. De bestuurder van de andere auto ging er na de botsing vandoor, maar is korte tijd later aangehouden.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.