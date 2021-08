Carjacker sprong voor Range Rover en trok bestuurder uit auto

Op de plek van het ongeluk eren mensen Peter Stolzenbach (foto: Jan Peels). vergroot

Een botsing met een man in een gestolen Range Rover maakte zondag abrupt een einde aan het leven van Peter Stolzenbach uit Den Bosch. De eigenaar van die Range Rover was kort daarvoor compleet verbouwereerd achtergelaten op de N279 bij Erp. Daar was rond tien voor acht een onbekende man voor zijn auto gesprongen, die hem vervolgens achter het stuur vandaan trok.

Sandra Kagie Geschreven door

"Dit alles gebeurde heel snel en was natuurlijk heel onwerkelijk voor de eigenaar", zegt een woordvoerder van de politie maandagochtend over de carjacking.

Even later, rond half negen zondagochtend, ging het zo'n twintig kilometer verderop in Den Bosch helemaal mis. Op de kruising van de Hervensebaan met de Bruistensingel botste de Range Rover op de auto van Stolzenbach, mede-eigenaar van tuincentrum GroenRijk in Den Bosch. De laatste overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De toedracht van de botsing is zondag uitgebreid door specialisten van de politie onderzocht. Meer hierover wordt mogelijk later maandag duidelijk

Binnen enkele minuten aangehouden

Volgens het Brabants Dagblad probeerde de carjacker, een man van 43 uit Geldrop, na het ongeluk te vluchten in een voorbijrijdende auto. Maar die automobilist weigerde hem in te laten stappen. Dit verhaal wil de politie maandagochtend in het belang van het onderzoek niet bevestigen.

Wel geeft een woordvoerder aan dat de verdachte binnen enkele minuten na het ongeluk werd aangehouden. Dit in de buurt van de plek waar het ongeluk gebeurde. Hoe de verdachte zondagochtend in Erp belandde, maakt de politie eveneens in het belang van het onderzoek niet bekend.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.