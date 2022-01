Psychose niet vast te stellen bij carjacker die Peter Stolzenbach doodreed

Het is niet vast te stellen of de man die vorig jaar augustus in Den Bosch Peter Stolzenbach doodreed, een psychose had. Dat zeiden experts dinsdag in de rechtszaal in Den Bosch. De dood van Stolzenbach, bekend en geliefd in Den Bosch, zorgde voor veel verdriet in de stad. De verdachte uit Geldrop reed op het moment van het ongeluk in een auto die hij eerder carjackte, roofde dus.

De 43-jarige Hugo H. verkeerde volgens zijn advocaat in een psychose toen hij het ongeluk veroorzaakte. Hij zou geleefd hebben in de waan hij achtervolgd werd door mensen die hem wilden vermoorden. Eerder werd al duidelijk dat de man drie dagen voor het ongeluk ontslagen werd uit een psychiatrisch ziekenhuis.

Of hij daadwerkelijk psychotisch was of toch niet, is erg belangrijk in deze zaak. Het bepaalt in hoeverre Hugo H. toerekeningsvatbaar was en dat is weer bepalend voor de hoogte van de straf.

Gestolen auto

Hugo H. kreeg die zondagochtend 1 augustus eerst een ongeluk met zijn eigen auto in Erp. Hij liet de beschadigde auto achter en dwong de bestuurder van een Range Rover tot stoppen. Vervolgens ging hij er in die auto vandoor.

Ook met die Range Rover veroorzaakte hij een ongeluk, dit keer in Den Bosch. Op de Hervensebaan reed H. met hoge snelheid door rood licht en botste op een andere auto. De bestuurder daarvan, de 50-jarige Bosschenaar Peter Stolzenbach, kwam daardoor dus om het leven.

Bij de rechtbank in Den Bosch werd dinsdag een rapport van het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) besproken. Een psychiater en psycholoog zeggen dat ze niet kunnen vaststellen dat Hugo H. op het moment van zijn vlucht en ongeluk in een psychose was. Wel zeggen ze dat hij een stoornis heeft, waardoor hij in elk geval verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn.

'Vreselijk'

Hugo H., die in de gevangenis in Vught zit, was via een videoverbinding bij de rechtszaak aanwezig. Via de webcam sprak hij de nabestaanden toe die in de zaal zaten. “Het doet me nog elke dag pijn dat ik ze dit verdriet heb aangedaan”, zegt hij. “Het is en blijft gewoon vreselijk.”

De rechtszaak gaat 8 maart verder.

