Carjacker die tuincentrum-baas doodreed kwam net uit psychiatrische kliniek

De man uit Geldrop die in augustus in Den Bosch een dodelijk ongeval veroorzaakte met een gestolen auto, was drie dagen daarvoor ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Den Bosch. Bij het ongeluk kwam Peter Stolzenbach, mede-eigenaar van tuincentrum GroenRijk in Den Bosch, om het leven.

De 43-jarige Hugo H. werd gedwongen opgenomen op de crisisafdeling in Eindhoven vanwege zijn verwarde gedrag. Maar na een kleine week werd hij dus weer heengezonden. Dat verklaarde zijn advocaat dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch, waar besloten wordt of de man langer vast moet blijven zitten. H. zou tijdens het dodelijke ongeval in een psychose hebben verkeerd. Volgens zijn advocaat leefde de man in de waan dat hij achtervolgd werd door mensen die hem wilden vermoorden. De verdachte kreeg die zondagochtend 1 augustus eerst een ongeluk met zijn eigen auto in Erp. Hij liet daar zijn beschadigde auto achter en dwong de bestuurder van een Range Rover tot stoppen en nam diens auto mee. Daarmee veroorzaakte hij vervolgens op de Hervensebaan in Den Bosch met hoge snelheid en door rood licht rijdend een botsing met een andere auto. De bestuurder daarvan, de 50-jarige Bosschenaar Peter Stolzenbach, kwam daardoor dus om het leven. LEES OOK: Eindeloos applaus en erehaag bij afscheid Peter Stolzenbach

