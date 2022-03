Vertrek van Grim en Mathijsen bij Willem II onvermijdelijk, zeggen kenners

Joris Mathijssen en Fred Grim niet langer werkzaam bij Willem II

Na het ontslag van Fred Grim en het afscheid van Joris Mathijsen moet Willem II snel op zoek naar een nieuwe trainer. Die moet de club behoeden voor degradatie uit de Eredivisie. Voorzitter Frank Kriellaars van supportersvereniging KingZine staat achter de ingreep. “Het is jammer dat het nodig is, maar het is wel nodig.”

Leon Kersten & Luuk van Grinsven Geschreven door

“Het spel is al weken dramatisch. We creëren geen kansen en maken geen doelpunten”, stelt supporter Frank Kriellaars. Willem II begon het seizoen goed met vijf overwinningen in zeven duels, met onder andere een overwinning op PSV. Daarna is de club afgezakt naar de 15e plek net boven de degradatiestreep. Volgens Kriellaars heeft Grim het zeker niet goed gedaan, maar is hij niet alleen verantwoordelijk voor de penibele situatie bij Willem II. “Joris Mathijsen is de technisch directeur en verantwoordelijk voor de samenstelling van deze spelersgroep. Zijn vertrek begrijp ik daarom goed.” Mathijsen was ook de man die ervoor zorgde dat Willem II twee jaar geleden Europees voetbal haalde. “Al zijn beslissingen daarna zijn niet goed geweest”, constateert Kriellaars die ook niet tevreden is over wat Willem II in de winterstop heeft gehaald.

"Als je echt iets wilde veranderen, dan had je dat eerder moeten doen."

Omroep Brabant-clubwatcher Fabian Eijkhout vindt het nog knap dat de start van het seizoen zo voortvarend was gezien de samenstelling van de ploeg. “Met Pavlidis en Tresor raakten ze twee smaakmakers kwijt en daar zijn geen ‘doelpunten’ voor teruggehaald. Dat zijn keuzes van Mathijsen geweest die slecht hebben uitgepakt. In de verdediging hebben ze een nieuw centrum gehaald. Na het wegvallen van Heerkens heeft dat duo veel te weinig gebracht.” Uiteindelijk draait in Tilburg alles om handhaving in de Eredivisie. Oud-Willem II’er Arjan Swinkels maakte zich zondag in het Omroep Brabant sportprogramma De Zuidtribune al grote zorgen. "Als je echt iets wilde veranderen, dan had je dat eerder moeten doen. Ik denk dat dat nu te laat is. Een trainer ontslaan werkt meestal niet heel positief, maar je wilt toch een schokeffect creëren. Ikzelf zie het niet vaak gebeuren dat het leidt tot een ommekeer."

"Nu is er een trainer nodig à la Petrovic die Willem II erin houdt.”