Drugslab in Rosmalen: drie mannen aangehouden

De politie heeft dinsdag drie mannen aangehouden die betrokken zouden zijn bij een drugslab dat vorig jaar werd gevonden in Rosmalen. Ze worden verdacht van productie van synthetische drugs.

Het gaat om:

een 33-jarige man uit Etten-Leur,

een 34-jarige man uit Made,

een 33-jarige man uit Alphen aan de Rijn.

De politie verwacht dat mogelijk nog meer mensen worden aangehouden.

In augustus 2021 werd een drugslab gevonden in een verborgen ruimte in een bedrijfspand op de Kievitsven in Rosmalen. De politie kwam deze op het spoor nadat een getuige meldde dat hij rondom het pand een vreemde anijsgeur had geroken. Deze geur wijst meestal op een drugslab, dus de politie en gemeente zetten meteen een onderzoek in gang.

In een verborgen ruimte bleek een compleet amfetaminelab te zitten. Naast apparatuur lagen er ook chemicaliën die voor het produceren van drugs worden gebruikt. Na een onderzoek is het lab ontmanteld.

