Opvanglocaties voor Oekraïners aangemeld bij veiligheidsregio's

In Brabant wordt nog steeds hard gezocht naar plekken waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden. Gemeenten hebben dinsdag een lijst met mogelijke plaatsen moeten inleveren bij hun veiligheidsregio. Daaruit wordt een keuze gemaakt. Ook vrijetijdsbedrijf Libéma wil haar best doen Oekraïners te huisvesten.

Volgens een woordvoerder van Libéma is er nog niets concreet, maar is het concern wel in gesprek met verschillende gemeenten.

Er worden geen Oekraïners opgevangen op het Hypecoterrein bij het Autotron in Rosmalen. Daar wonen op dit moment al asielzoekers. Het terrein is van Libéma maar wordt verhuurd aan het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Libéma heeft door het hele land locaties waar eventueel vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laat weten dat ze waarschijnlijk pas eind van de week meer duidelijkheid heeft over de toekomstige locaties. Dat is volgens een woordvoerster ook zo afgesproken met het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dongen valt al vluchtelingen op

De gemeente Dongen is alvast begonnen met opvang. Sinds maandag verblijven drie vluchtelingen op de locatie Dongepark van Mijzo (voorheen Volckaert). Daar zijn per direct 11 kamers beschikbaar in het zorghotel. Per kamer is plaats voor twee personen. Bij het voormalig broederhuis Glorieux zijn per direct 10 plekken beschikbaar. Er worden meer opties onderzocht.

6000 vluchtelingen in Brabant

Het kabinet heeft vorige week laten weten dat elke veiligheidsregio in het land 2000 Oekraïense vluchtelingen moet opvangen: duizend binnen twee weken en duizend op de middellange termijn. In Brabant betekent dat er uiteindelijk voor 6000 vluchtelingen een plek gevonden moet worden.

De NOS heeft onderzoek laten doen naar de steun van Nederlanders om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Acht op de tien Nederlanders vinden dat Nederland ruimhartig vluchtelingen uit dat land moet opnemen.

LEES OOK: Zoektocht naar opvangplekken voor Oekraïners: 'Dat gaat zeker lukken'