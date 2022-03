Hanna en Olena voelen zich welkom in Brabant: 'Iedereen wil ons helpen'

De zussen Hanna en Olena uit Kiev (foto: Noël van Hooft)

Hanna Drahunova en haar zus Olena Pavlenko wonen nu drie dagen in Brabant. Terwijl hun stad Kiev op dag 7 van de oorlog werd gebombardeerd zijn de twee zussen met hun twee zoons gevlucht. In een oude studentenkamer hebben ze onderdak gekregen aan de Edisonstraat in Eindhoven. "Na zeven dagen onder de grond te hebben geleefd, is dit een hele fijne plek om te zijn. Deze muren zijn mooi", vertelt Hanna met tranen in haar ogen.

De twee zussen laten hun kamer zien. Ze blijven maar herhalen hoe dankbaar ze zijn en met hoeveel liefde en warmte ze in Nederland ontvangen zijn. Hun zoons zitten aan de Hollandse soep met boterhammen en salamiworst. Ze proberen zichzelf in het Engels voor te stellen. Ondertussen verontschuldigd Hanna zich in het Oekraïens voor de rommel op hun kamer.

"We hebben hier een eigen appartementje gekregen."

In een dag tijd hebben vrijwilligers en medewerkers van woningbouwvereniging Trudo plaats gemaakt voor veertig vluchtelingen. In de kamer van Hanna en Olena staan twee bedden, een kast, een tafel met vier stoelen en een koelkast. Eten, kleren en speelgoed kunnen ze gratis uitzoeken in de ruimte onder hun appartementje. "We zijn heel warm ontvangen hier, het voelt alsof we bij familie zijn", vertelt Hanna. "We hebben hier een eigen appartementje gekregen. We hoeven niet te vragen om iets, alles wordt meteen aangeboden en iedereen wil ons helpen." Ze vindt het duidelijk heel bijzonder hoe gastvrij ze in Eindhoven zijn ontvangen.

"Onze poes Sjoerka hebben we ook moeten achterlaten."