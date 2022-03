D66 wil meer windmolens, maar Brabantse afdelingen zeggen: 'Niet bij ons'

Klimaatminister Rob Jetten (D66) was er deze week duidelijk over: er moeten meer windmolens in Brabant komen. Toch denken meerdere lokale afdelingen van zijn partij daar anders over, blijkt uit een analyse van de stemwijzers door Omroep Brabant. “We stappen af van het landelijke beleid, dat is een weloverwogen keuze.”

In Brabant staan nu bijna 140 windmolens. De komende jaren moeten er nog enkele tientallen bij komen. Minister Rob Jetten (D66) sprak er maandag in Geffen nog over. “Je hoeft het niet mooi te vinden, maar het is wel nodig", zei Jetten. Ten minste zes lokale afdelingen van zijn partij zien dat anders.

Niet alle afdelingen noemen windenergie in hun partijprogramma. Maar in de stemwijzers, waar het thema bijna altijd terugkomt, blijkt D66 niet altijd voor. Zo vat D66 Eersel het standpunt als volgt samen: ‘Geen windmolens in Eersel!’

Weinig wind in Bernheze

En dat terwijl er bij D66 in Den Haag geen twijfel over bestaat: "Grootschalige zonne- en windprojecten op land zijn belangrijk", zo staat te lezen in het partijprogramma. "We stimuleren de ontwikkeling van grote windmolenparken."

Lokaal ligt dat anders en niet alleen in Eersel. Zo noemt D66 in Veldhoven de geluidsoverlast van windmolens als reden om tegen te zijn. Ook zouden windmolens ‘niet bij Veldhoven passen’. Voor Bernheze speelt mee dat het in de gemeente niet zo hard zou waaien en de molens dus minder opleveren. Ook in Steenbergen, Waalre en Breda is D66 volgens de stemwijzer geen voorstander van windmolens. Bart Lauwen van D66 Breda spreekt dat tegen: "We zijn juist voor windmolens, maar het speel hier niet. Die stemwijzers kloppen wel vaker niet."

'Natuur is slachtoffer'

“De reden dat wij afstappen van het landelijke beleid is een weloverwogen keuze geweest”, laat fractievoorzitter Tim Huisman van D66 Steenbergen weten. In Steenbergen staan al windmolens en dat zou voor veel overlast bij omwonenden zorgen. Ook de natuur is volgens Huisman 'slachtoffer' van de molens, terwijl de grondeigenaren de voordelen hebben. Is dit nou wat ze bedoelen met NIMBY, Not in my back yard? Huisman: "Klopt, dat ga ik niet ontkennen."

De landelijke afdeling van D66 laat weten dat de weerstand geen verrassing is: “Afdelingen gaan over hun eigen verkiezingsprogramma, zo’n partij zijn wij. Het zou eerder raar zijn als iedereen windmolens zou willen”, aldus een woordvoerder. Net als de lokale afdelingen blijft ook D66 voorstander van windmolens in niemands achtertuin: windparken op zee blijven een wens voor de toekomst.